موعد عرض الحلقة 9 مسلسل حضرة العمدة.. وتوقيتات الإعادة

يترقب قطاع كبير من جمهور الدراما التليفزيونية في رمضان 2023، موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل حضرة العمدة، وذلك بعد نهاية الحلقة الماضية بمشهد يعتمد على الإثارة والتشويق، حيث جرى التعدي على الفنان صلاح عبد الله.

ويأتي موعد عرض الحلقة 9 مسلسل حضرة العمدة، اليوم الجمعة، عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، أي بعد الانتهاء من صلاة التراويح، التي تُعرض على القناة نفسها، يوميًا من مسجد الحسين.

الإعادة.. موعد عرض الحلقة 9 مسلسل حضرة العمدة

أما بخصوص الإعادة، فجاء موعد عرض الحلقة 9 مسلسل حضرة العمدة، في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية الساعة العاشرة والنصف صباحًا، والإعادة الثالثة الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

وتُجسد روبي داخل أحداث مسلسل حضرة العمدة، دور الدكتورة صفية الفارس، أستاذ علم النفس بالجامعة الأمريكية، التي يتوفى زوجها بشكلٍ مفاجئ، لتتغير حياتها رأسًا على عقب، حيث يُجرى ترشيحها لتولي منصب عمودية قرية تل شبورة، لتعيش وسط العديد من الخلافات والصراعات.