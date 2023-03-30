مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بالأقصر

لقي شخصين مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرين في اصطدام سيارتين ملاكي بـ«توك توك» على الطريق الزراعي الشرقي بنجع الوحدة، بمركز الطود جنوب مدينة الأقصر، وجرى نقلهم إلى مستشفى حورس التخصصي بأرمنت جنوب المحافظة.

وتلقى اللواء هشام عبدالغفار، مدير أمن الأقصر، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارتين ملاكي بتوك توك على الطريق الزراعي الشرقي بنجع الوحدة.

أسفر عن مصرع كلا من: عديله عبدالفتاح عبدالرحيم 55 سنة، ومحمد النوبى أبو المجد 27 سنة، وإصابة 3 أخرين بإصابات متفرقة، وانتقلت سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية لموقع الحادث.

وجرى نقل جثث المتوفين والمصابين إلى مستشفى حورس التخصصي بأرمنت التابعة لهيئة الرعاية حيث تم إيداع الجثث مشرحة المستشفى لحين التصريح لذويهم بإستلامها، وجارى تلقى المصابين الثلاثة للعلاج، كما جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.