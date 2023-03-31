مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 9.. ماذا بعد اعتراف أحمد مكي بحبه لمربوحة؟

مغامرة جديدة خاضها الفنان أحمد مكي خلال أحداث الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 9، وذلك خلال البحث عن زوجته «مربوحة».

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 9

وضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 9، وبعد معاناة طويلة عن مكان مربوحة طوال الحلقة 8 كان لنفادي وسائق التاكسي «محمود ريجاتا»، دور مهم في ايجاد مربوحة حيث قادتهما الصدفة إلى التقاط الصور السليفي أمام فيلا «فخري»، وخلفهم كانت مربوحة تستنجد.

صورة سليفي تكشف مكان مربوحة

وأثناء بحث الكبير عن مربوحة في مكان آخر بعد أن أنكر فخري وجودها، بدأ تصفح الهاتف ليشاهد صور نفادي وسائق التاكسي وخلفهما مربوحة، ويقرر العودة سريعا إلا أن التاكسي يتعطل في الطريق، ليستقل سكوتر وينقذ مربوحة في اللحظات الأخيرة.

الكبير يعترف بحبه لمربوحة

وبعد أن أنقذ الكبير مربوحة اعترف لها بحبه، وكيف كانت حالته عندما علم باختطافها، كما أثنى على ثوبها الذي حصلت عليه من فيلا «فخري».