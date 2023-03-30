اعرف سؤال الحلقة الثامنة من برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»

كشف الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سؤال الحلقة الثامنة من برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، والذي يذاع عبر قناة «صدى البلد» تحت رعاية مؤسسة أبوالعينين الخيرية.

سؤال الحلقة الثامنة من برنامج وفوق كل ذي علم عليم

وقال علي جمعة: اليهود اتخذوا معابد يعبدون فيها الأوثان، خمسة معابد، وهي خيبة الرجاء، ولما فعلوا هذا سلط الله عليهم أحد الجبابرة يسمى نبوخذ نصر، وكان سفاكا للدماء واحتل فلسطين وقسم الشعب اليهودي لثلاثة أقسام، بين القتل والسبي والاستعباد، وفي هذا الزمان كان هناك نبي من أنبياء اليهود الكثيرين، فسر لنبوخذ نصر رؤياه فقربه إليه، ثم بعد ذلك وشى به الناس عنده فحبسه وبنى عليه بالطين وتركه مع أسدين في مكان يشبه البئر.

فوق كل ذي علم عليم

وجاء سؤال حلقة برنامج «وفوق كل ذي علم عليم» للدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: من هذا النبي؟، هل هو أرميا، دانيال، أو أشعياء.