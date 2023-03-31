توجيه اتهامات جنائية لترامب في قضية دانييلز.. والرئيس السابق يرد

وجهت محكمة منهاتن، اتهامات جنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد تحقيق بشأن دفع أموال للممثلة ستورمي دانييلز.

وقال محامي ترامب، إن هيئة محلفين في نيويورك أخبرته بتوجيه الاتهام للرئيس الأمريكي السابق، فيما وصف نجل الرئيس الأمريكي السابق توجيه الاتهام لأبيه بالاستهداف السياسي.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن هيئة محلفين كبرى في منهاتن، وجهت اتهامات لـ ترامب، بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات الممثلة ستورمي دانييلز.

الرئيس السابق ضحية نسخة فاسدة لنظام العدالة الأمريكي

أوضح محامي دانييلز بعد توجيه الاتهام لترامب، أن الحقيقة ستظهر ويتحقق العدل.

وفي سياق متصل، قال ترامب، إن توجيه الاتهام استهداف سياسي وتدخل في الانتخابات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال متحدث باسم ترامب، إن لا توجد جريمة لتوجيه اتهام، فيما أوضحت محامية الرئيس السابق، إن دونالد ضحية نسخة فاسدة لنظام العدالة الأمريكي وسيتم تبرئته.

وكانت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أشارت في وقت سابق، إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب تفاجأ بتوجيه الاتهام له.