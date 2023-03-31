مصرع شخص وإصابة 2 في حادثي تصادم وانقلاب دراجة بالمنيا

لقي شخص مصرعه، في حادث تصادم بالطريق الزراعي السريع، كما أصيب عاملين إثر انقلاب دراجة نارية في مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا.

تصادم ملاكي ودراجة نارية بالزراعي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، بالطريق الزراعي السريع «مصر- أسوان» بين قريتي أتليدم وشرموخ، التابعتين لمركزي أبوقرقاص وملوي في جنوب المحافظة.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة المرور وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بين السيارة رقم «7162 س ن ا»، ملاكي، ودراجة نارية رقم «6189 ن ب ع»، بسبب السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن مصرع رامي حسين 41 عاما، مقيم بقرية الجمالية في مركز ملوي، وتم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى التخصصي، وتم التحفظ على السيارة والدراجة تحت تصرف النيابة العامة.

انقلاب دراجة نارية بسبب السرعة

كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا بانقلاب دراجة نارية بسبب السرعة، أمام قرية الشيخ عبادة التابعة للوحدة المحلية للروضة في مركز ملوي، ما أسفر عن إصابة مصطفى رمضان 20 عاما، أحمد محمد 22 عاما، عاملان يقيمان في مركزي ملوي، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، الأول مصاب باشتباه كسر، والثاني بسحجات وكدمات، وتحفظت إدارة المرور على الدراجة تحت تصرف النيابة العامة.