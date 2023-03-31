إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق قرية السلاموني بسوهاج

شهدت قرية السلاموني دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى الجامعي لتلقى العلاج، ورفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

حادث في قرية السلاموني

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث على الطريق بناحية قرية السلاموني دائرة مركز أخميم بين سيارتين، عقب اختلال عجلة القيادة بيد أحد سائقي السيارتين، ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبالفحص والمعاينة تبين من وقوع المصادمة على الطريق بقرية السلاموني دائرة مركز شرطة أخميم بين سيارتين، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص «سعد. م. ح»، 64 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، ونجله 174محمد. س.م.ح»، 25 عاما، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و«فتحي. م . ع»، 45 عاما، بجرح قطعى بالفك السفلي وكدمات وسحجات بالجسم، و«جرجس. ب. ش»، 52 عاما، بكسر مضاعف بالفخذين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

رفع آثار الحادث

وتم رفع آثار الحادث من على الطريق، وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا، وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.