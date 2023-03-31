إصابة 15 شخصا في تصادم ميكروباص وملاكي على طريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 15 شخصا باصابات متفرقة في الجسم، منذ قليل، إثر حادث بالكيلو 40 على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي اتجاه مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في حادث مطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام، اليوم الجمعة، المصابين في حادث طريق مطروح وهم: حسن محمود محمد 21 سنة من الأقصر، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد عمرو عبد الناصر 26 سنة من القاهرة، جرح بفروة الرأس سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعلي محمد سعيد 35 سنة من الأقصر، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، حسن حامد يونس 33 سنة من الأقصر، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، سعدي وبغدادي سيد 26 سنة من الأقصر سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب يوسف محمود أحمد 26 سنة من الأقصر، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد عاشور خاطر 25 بني سويف، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأسعد أمين أحمد 43 سنة من الأقصر، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمود نبوي أحمد 32 سنة من الأقصر سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد ناجح عبد الهادي 35 سنة من الأقصر سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وهاني ربيع قرني 40 سنة من بني سويف سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعرفات صابر علي 35 سنة من بني سويف، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث مرور مطروح ومباحث قسم شرطه مطروح إلى موقع الحادث، وجار الفحص التعرف على أسباب وقوعه والكشف عن الملابسات ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.