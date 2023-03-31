6 إنذارات بالغلق لمطاعم ومنشآت سياحية في مطروح لوجود مخالفات

نظمت لجنة المرور على المنشآت والمحال التجارية والسياحية بمحافظة مطروح، حملة تفتيشية موسعة، اليوم الجمعة، على عدد من المطاعم والمحلات في مدينة مرسى مطروح.

تكثيف الحملات على الأسواق

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة وتكثيف أعمال لجان المرور على المحلات والمطاعم للاطمئنان على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها، والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة.

إنذارات لـ6 منشآت ومطاعم

وقال محمد أنور، مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح والمشرف على اللجنة، في بيان، إن هناك مشاركة من مديريات الصحة والطب البيطري والتموين والقوى العاملة والبيئة ومباحث التموين والمرافق، وجرى تنظيم حملة تفتيش على عدد من المحال والمطاعم بمدينة مرسى مطروح، وأسفرت عن توجيه عدد 6 محاضر وإنذارات بالغلق للمنشآت، كما تنوعت المخالفات التي ضبطتها اللجنة ما بين مخالفات نظافة وصحة مهنية وتراخيص مزوالة مهنة وغيرها، وجرى إعدام 37 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

ونبه محافظ مرسى مطروح على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أصحاب المحال والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية، والمرور بشكل مستمر، وفحص جميع المواد الغذائية، واللحوم المستخدمة في المطاعم، والمحلات التجارية، وتاريخ صلاحيتها، والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.