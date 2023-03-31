6 نجوم على مأدبة إفطار واحدة.. وحمدي الميرغني: «إيه اليوم الحلو ده»

جمع المنتج حمدي بدر، عدد من نجوم الفن، على مأدبة إفطار مساء الخميس داخل منزله، وحضره أحمد حلمي، أحمد صلاح السعدني، أحمد فهمي، أحمد رزق، محمد رضوان، حمدي الميرغني، حيث نشر الأخير مجموعة صور من حفل الإفطار عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، معلقًا عليها بكلمات أغنية أحمد سعد «ايه اليوم الحلو ده».

وحرص عدد من المتابعين على التفاعل مع الصور التي نشرها حمدي الميرغني وتعليقه عليها بقوله «إيه اليوم الحلو ده.. إيه الفطار الأحلى ده»، للتعبير عن حبهم للنجوم المتواجدين، وأشار بعضهم إلى أن الصور ينقصها حضور كريم عبدالعزيز وأحمد السقا وأحمد عز.

مسلسل سره الباتع

ويشارك كل من أحمد صلاح السعدني وأحمد فهمي، في بطولة مسلسل سره الباتع، المأخوذ عن قصة الأديب يوسف إدريس، سيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، ويضم العمل عدد من النجوم أبرزهم حسين فهمي، أحمد عبدالعزيز، خالد الصاوي، حنان مطاوع، ريم مصطفى، محمود قابيل، هالة صدقي، منة فضالي، نجلاء بدر.

مسلسل حضرة العمدة

فيما يشارك أحمد رزق في بطولة مسلسل حضرة العمدة، للكاتب إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، بطولة روبي، أحمد بدير، دينا، سميحة أيوب، إدوارد، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعزيز.