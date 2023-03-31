رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

كشف ملابسات تداول «منشور» ترويع كلب لسكان مجمع سكني في القاهرة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:57 م | الجمعة 31 مارس 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور عبر عدد من المواقع الإخبارية يتضمن استغاثة أهالي إحدى المجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، من قيام أحد الأشخاص بتربية كلب يقوم بترويع المواطنين داخل المجمع السكني، وتهديد الأطفال. 

وبالانتقال والفحص جرى التقابل مع (مالك الكلب المشار إليه– مقيم بالمجمع السكني محل البلاغ) وأقر بقيامه بتربية الكلب داخل الحديقة الملحقة بمسكنه، وأضاف أنه غير مرخص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة جرى إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة لعدم وجود ترخيص للكلب، وقام مالك الكلب بتوقيع تنازل عنه لتلك الجهة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: ضبط 2124 قضية تسول خلال شهر مارس الجاري

«الداخلية»: ضبط ‏71953 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

«الداخلية» تكشف لغز «جريمة الضبعة».. «جثة بجانبها طفل»

«الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة
بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع