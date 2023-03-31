كشف ملابسات تداول «منشور» ترويع كلب لسكان مجمع سكني في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور عبر عدد من المواقع الإخبارية يتضمن استغاثة أهالي إحدى المجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، من قيام أحد الأشخاص بتربية كلب يقوم بترويع المواطنين داخل المجمع السكني، وتهديد الأطفال.

وبالانتقال والفحص جرى التقابل مع (مالك الكلب المشار إليه– مقيم بالمجمع السكني محل البلاغ) وأقر بقيامه بتربية الكلب داخل الحديقة الملحقة بمسكنه، وأضاف أنه غير مرخص.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة جرى إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة لعدم وجود ترخيص للكلب، وقام مالك الكلب بتوقيع تنازل عنه لتلك الجهة.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.