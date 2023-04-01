مواعید مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC في رمضان 2023

يرغب قطاع كبير من الجمهور، في معرفة مواعيد مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC في رمضان 2023، لمتابعة أحداث الذي يؤدي بطولته الفنان محمد رمضان، من خلال دور جعفر العمدة، وهو رجل متزوج من 4 سيدات، ويدخل بسببهم في مشكلات عديدة، وتستمر الأحداث للتوصل إلى نجله المختطف منذ 19 عاما، إذ استطاع العمل خلال أولى حلقاته، جذب انتباه عدد كبير من الجمهور بالأحداث المشوقة.

مواعید مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC

يأتي عرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023 على شاشة قناة DMC بشكل يومي من السبت إلى الجمعة، في تمام الساعة 10:15 مساءً، ويتم إعادته أكثر من مرة عبر القناة نفسها.

موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC

تحدد موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023، في الساعة الخامسة صباحًا، والمرة الثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، على قناة DMC.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان، وعدد كبير من الفنانين، أبرزهم، مي كساب، وزينة، ومنة فضالي، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، طارق النهري، ومنذر رياحنة، أحمد داش، بيومي فؤاد، لمى كتكت، وعصام السقا، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.