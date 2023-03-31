حبس 3 سائقين في حادث تسبب بمصرع وإصابة 17 شخصا بالشرقية

قررت نيابة بلبيس حبس 3 سائقين في واقعة تصادم عدة سيارات بطريق «بلبيس - أولاد سيف» ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتقرير المعمل الجنائي وبيان سبب حدوثها.

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطارا بمصرع 7 وإصابة 10 في حادث تصادم

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد تصادم تريلا مع عدد من السيارات للنقل الجماعي بطريق بلبيس الزقازيق أمام مزلقان قرية أولاد سيف، وأسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي.

خروج جميع المصابين من المستشفى عدا حالتين

وكان الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زار مستشفى بلبيس المركزي، يرافقه مدير عام الطب العلاجي، وتفقد الحالة الصحية للمصابين جراء الحادث والمتواجدين بالأقسام الطبية بالمستشفى، والاطمئنان عليهم والتأكد من توفير كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم من فحوصات طبية، وخدمات عناية مركزة، وعمليات جراحية، وخلافه.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن جميع الحالات تحسنت وخرجت، باستثناء حالتين فقط، كانتا في احتياج لتدخل جراحي، وتم عمل اللازم لهما، وما زالتا تحت الملاحظة.