ضبط المتهمين بسرقة حقيبة من داخل سيارة بمدينة نصر.. «فيها 650 ألف جنيه»

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث، بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة حقيبة بداخلها مبلغ 650 ألف جنيه من داخل السيارة خاصته حال ركنها أمام العقار محل سكنه تاركاً أبوابها غير مغلقة «سهواً»، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات «تعمل طرف المجني عليه»).

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافها وأمكن ضبطها، وبحوزتها حقيبة كبيرة بداخلها المبلغ المشار إليه، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت أنها قامت بالاستيلاء على مفتاح السيارة وسرقة المبلغ المالي على النحو المشار إليه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.