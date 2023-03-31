مبادرة للكشف عن مشكلات الإبصار للأطفال ما قبل سن المدرسة بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق مبادرة للكشف عن مشاكل الإبصار في الأطفال ما قبل سن المدرسة، وذلك انطلاقاً من توجه وزارة الصحة والسكان بالاهتمام بصحة الطفل، وإيصال الرعاية الصحية لكافة المواطنين.

تنفيذ المبادرة بالتعاون مع مستشفى دسوق العام

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم بدء تنفيذ المبادرة بالتعاون مع مستشفى دسوق العام، وتستمر فعاليتها الأولى لمدة شهر بقسم الرمد، حيث تستهدف المبادرة الأطفال من سن 3 حتى 5 سنوات، لحماية الأطفال من مشاكل الإبصار، ومضاعفاتها في هذا السن المبكرة، وذلك بالتعاون مع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة من خلال الرائدات الريفيات.

يأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة سماح جاد، مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية، وبإشراف وتنسيق قسم الأبحاث الإكلينيكية.

مبادرة الكشف عن الإبصار في الأطفال

جدير بالذكر، أن مبادرة الكشف عن الإبصار في الأطفال ما قبل سن المدرسة من المبادرات الرائدة التي تهدف إلى تقديم العلاج للأطفال من مسببات ضعف وفقدان الإبصار مما يجعل مصر خالية من الإعاقة البصرية.