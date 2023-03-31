حبس مالك كلب لترويع أهالي مجمع سكني في القاهرة.. اعرف العقوبة 

أمرت النيابة العامة بحبس مالك كلب لترويع سكان مجمع سكني في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول نشاطه الإجرامي، لاستكمال التحقيقات.

إيداع الكلب في إحدى الجهات البيطرية

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على مالك كلب يروِّع المواطنين داخل مجمع سكني، وتهديد الأطفال في القاهرة، واعترف بتربية الكلب في الحديقة الملحقة بمسكنه، وأضاف أنه غير مرخص، جرى إيداع الكلب في إحدى الجهات البيطرية المختصة لعدم وجود ترخيص للكلب، ووقع تنازل عنه لتلك الجهة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة ترويع المواطنين باستخدام كلب

وقال ياسر سيد، المحامي، إن عقوبة استخدام كلب في الاعتداء على إنسان لترويعه، تكون عقوبته بالحبس مدة تصل لـ 10 سنوات على الأقل، وفقًا لنص المادة 17 من مشروع القانون على «أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل 10 سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت».

عقوبة إثارة الرعب

ونصت المادة 18 من القانون ذاته، «على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس».

حيازة كلب دون ترخيص

فيما تنص المادة 19، «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقًا للمادة 10 من القانون».