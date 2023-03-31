بدء أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بالطريق الزراعي في القليوبية.. التحويلات المرورية

أعلنت محافظة القليوبية بدء أعمال إصلاح كوبري بنها 3 على الطريق الزراعي اتجاه القاهرة بمنطقة أعلى كوبري الفحص ببنها الذي شهد هبوطا أرضيا استدعي غلق الطريق وعمل تحويلات للطريق الإقليمي والحر وطريق بنها المنصورة.

بدء إصلاحات هبوط كوبري بنها علي الزراعي

وأوضح بيان محافظة القليوبية أن العمل بموقع إصلاح كوبري بنها علي الطريق الزراعي مستمرة على مدار 24 ساعه بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور التي أغلقت الطريق في الساعة 1 صباحا من اليوم الجمعة لمدة 10 أيام لحين انتهاء الإصلاحات وأن العمل يسير علي مدار الساعة لسرعة الانتهاء من الأعمال.

تفاصيل غلق الطريق الزراعي ببنها بعد هبوط أرضي

وكانت الإدارة العامة للمرور ومرور القليوبية قد أغلقت طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي الاتجاه القادم من الإسكندرية وصولا إلى القاهرة بسبب هبوط أرضى بمساحة 3 أمتار طولًا وعرضا بكوبري ميت برة كوبري بنها رقم 3 دائرة شرطة مركز بنها.

التحويلات المرورية في منطقة هبوط كوبري بنها علي الزراعي

وقامت إدارة المرور بإجراء تحويلات مرورية كالتالي ما قبل أسفل الإقليمي إجبار السيارات باتخاذ مطلع الإقليمي لمسافة 500 مترًا، والنزول مرة أخرى والعودة إلى الطريق الزراعي بعد تجاوز منطقة الهبوط.

تعيين الخدمات المرورية لحين الانتهاء من أعمال الإصلاحات ووضع المساعدات الفنية والطواحين المضيئة والعلامات الإرشادية لتوجيه السيارات إلى مكان التحويل بمسافة كافية.

وتستمر أعمال الإصلاح من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري لمدة 10 أيام مع إجراء التحويلات المرورية وفق الخريطة التالية -

تحويل المرور القادم من اتجاه الإسكندرية أو المنوفية في اتجاه إجباري لاتجاه الدائري الإقليمي ومن ثم يسلك طريق شبرا بنها الحر للمتجه للقاهرة.

- حال لزم الأمر أن يسلك المسافر الطريق الزراعي يتجه إجباري لطريق الدائري الإقليمي ونزول نزلة بنها ثم الدخول لطريق مفارق المنصورة للعودة لمسار الطريق الزراعي، بعد منطقة الهبوط واستئناف الرحلة على الطريق الزراعي