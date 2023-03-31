أسعار الكتاكيت اليوم 31-3-2023.. البلدي بـ4.4 جنيه والأبيض بـ9 جنيهات

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة في تصريح لـ«الوطن» أن أسعار الكتاكيت اليوم 31-3-2023 في الأسواق المصرية تشهد حالة من الاستقرار والسبب وفره المعروض، من الكتاكيت.

أسعار الكتاكيت اليوم 31-3-2023

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 31-3-2023، وفق شعبة الدواجن كما يلي:

- سعر الكتكوت الأبيض بين 9 و9.25 جنيه.

- سعر الكتكوت البلدي بين 4 و 4.4 جنيه.

- سعر الكتكوت ساسو بيوربين يتراوح بين 9 و11 جنيها.

- سعر الكتكوت شركة القاهرة للدواجن 12.25 جنيه.

- سعر الكتكوت شركة الحمد 12 جنيها.

- سعر الكتكوت شركة الوطنية 16 جنيها

- سعر الكتكوت شركة الوادي 15 جنيها.

- سعر الكتكوت شركة العناني 18 جنيها.

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم في مصر

- سعر الكتكوت الأبيض 12 جنيها.

- سعر شركة المصرية الهولندية 11 جنيها.

- سعر الكتكوت شركة الفيروز 13 جنيها.

أسعار الكتاكيت البیضاء الیوم شركة الوادي

وعن أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم شركة الوادي تبلغ 15 جنيها.

أسعار الكتاكيت عمر یوم

يما تكون أسعار الكتاكيت عمر يوم كما يلي:

- سعر كتكوت هجين يتراوح بين 5 و6 جنيهات.

- سعر كتكوت جيل ثاني بين 7 و8 جنيهات.

- سعر كتكوت روزي بيور بين 6.5 و7.5 جنيه.

أسعار البيض

كما يتراوح سعر البيض اليوم في المزرعة ما 85 إلى 95 جنيها ويبلغ سعر طبق البيض الأحمر 100 جنيه وطبق البيض الأبيض 115 جنيها.

فيما يبلغ سعر كرتونة بيض السمان 25 جنيها والبيض البلدي 103 جنيهات ويتراوح سعر كرتونة البيض التي تصل للمستهلك ما بين 95 و 115 جنيها.