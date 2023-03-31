9 حيل ونصائح لترشيد استهلاك الكهرباء.. «هتوفر في الفاتورة»

يبحث عدد كبير من مشتركي شركات توزيع الكهرباء عن الأليات والطرق والنصائح والإرشادات التي تقوم بتوجيهها شركات التوزيع للمشتركين لترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الاستهلاك الشهري لفاتورة الكهرباء.

نصائح ترشيد استهلاك الكهرباء وتجنب قيمة ارتفاع الفاتورة

وقدّمت الشركة القابضة للكهرباء، عبر منشور على «فيس بوك»، 9 نصائح التي يجب اتباعها من قبل المواطنين لتخفيض استهلاك قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، مشيرةً إلى أنّ المستهلك أصبح أكثر حرصًا ووعيًا في متابعة استهلاكه للكهرباء وخصوصا متابعة قراءة عداد الكهرباء وهي كالآتي.

النصيحة الأولى.. إزالة الثلج

يجب التأكد من إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة باستمرار، لأن تراكم الثلج يجعلها تعمل بطاقة أكبر وتستهلك كهرباء أكثر.

النصيحة الثانية.. الطعام الساخن

عدم وضع الطعام الساخن في الثلاجة يجعلها لا تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.

النصيحة الثالثة.. ترتيب الأطعمة

ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعها جنبا إلى جنب لملء الفراغات تجعلها تستهلك كهرباء أقل.

النصيحة الرابعة.. تجميع الملابس المراد كيها مرتين أسبوعيا

تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعياً وذلك لأن استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً.

النصيحة الخامسة.. ضبط التكييف

اضبط التكييف على درجة حرارة 25.

النصيحة السادسة.. المجفف الكهربائي

لا تعتمد على المجفف الكهربائي واعتمد على أشعة الشمس.

النصيحة السابعة.. الغسالة بكامل حمولتها

استخدم الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.

النصيحة الثامنة.. استخدم المايكرويف

استخدم المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن الكهربائي، لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.

النصيحة التاسعة.. املأ الغلاية حسب الحاجة

املأ غلاية المياه حسب الحاجة فقط لأن زيادة المياه يستهلك طاقة أكثر.

مراحل إصدار فاتورة كهرباء تعبر عن استهلاك المشترك

واوضحت القابضة عبر المنشور الي المراحل التي تقوم بها شركات توزيع الكهرباء لاصدار فاتورة صحيحة تعبر عن استهلاك المشترك كالتالي

- يتم تسجيل القراءة وتصويرها بواسطة شركة شعاع.

- يتم مراجعة القراءة ومطابقتها في شركة التوزيع وفي حالة القراءة العالية بيتم بحثها وتشريحها.

- إرسال القراءات لمركز الإصدار لمراجعتها والتأكد منها مرة أخرى.

- يتم إدخال كل القراءات على السيستم بعدما يتم حساب القراءة عن «30 يوما» فقط وليس أكثر لإصدار الفواتير.