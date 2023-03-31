رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: الدستور نص على إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار هو ترتيب أولويات، وجامع وشامل لكل القضايا الوطنية التي تشغل المواطن المصري، وذلك في سبيل خلق مساحات مُشتركة وتأسيس الجمهورية الجديدة.

الدستور نص على إنشاء هيئة مُستقلة لإدارة الانتخابات

وأضاف «فوزي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد بشتو في برنامج «لقاء خاص» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الدستور نص على إنشاء هيئة مُستقلة لإدارة الانتخابات اسمها «الهيئة الوطنية للانتخابات»، مكونة من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي ومجموعة من العاملين، وهي التي تُدير الانتخابات والاستفتاءات في مصر بالداخل والخارج وتُعلن النتائج.

وأشار إلى أنه عندما أنشأ الدستور هذه الهيئة، وضع فترة قضائية يكون الإشراف القضائي فيها كاملًا، وهي مدة الـ10 سنوات، وأنه بانتهاء هذه المدة، الدستور يفترض أن الهيئة الوطنية للانتخابات كونت كوادرها واستجمعت جميع العوامل التي تُؤهلها للإدارة المباشرة عن طريق العاملين فيها للعملية الانتخابية، ويكون المجتمع متقبلًا لهذه الفكرة.

وتابع أن هذا الموضوع عندما عُرض على مجلس أمناء الحوار الوطني، وتم التفكير فيه، وجدنا أن المزاج العام المصري لا يزال يُفضل ويثق في الانتخابات التي يديرها القضاة.