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فرصة عمل للشباب بالجيزة.. اعرف الشروط المطلوبة للتقديم

كتب:

سلامة عامر
12:21 ص | السبت 01 أبريل 2023
وظائف- أرشيفية

وظائف- أرشيفية

كشفت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، توافر فرصة عمل بمطاعم بافلو برجر.

وأعلنت محافظة الجيزة، نوعية الوظائف المطلوبة لفرصة العمل بمطاعم الوجبات السريعة «بافلو برجر»، التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب، كالتالي:

شروط التقدم للوظائف 

وحددت المحافظة، الشروط الواجب توافرها للراغبين في التقدم لفرصة العمل بالمطاعم بوظيفة «عضو فريق بفروع أكتوبر وزايد وحدائق الأهرام»، وهي كالتالي:

- المؤهل: من متوسط.

- السن: من 21 إلى 33 سنة.

- ذكور فقط.

- مدة العمل: 9 ساعات.

- مرتبات مجزية + إضافي.

- تأمين طبي واجتماعي.

- بيان الموقف من التجنيد.

- عدم قبول الطلبة.

الحضور شخصيا لتقديم طلبات التوظيف

وحددت المحافظة، مواعيد الحضور للمتقدمين للوظيفة، مؤكدة أنّ الراغب في العمل عليه التوجه لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد وحتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، لافتًا إلى أنه يجري التواصل عبر أرقام التليفونات التالية: «35711198 - 35730825».

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.