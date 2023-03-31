 أسعار التصالح على إشغالات الطرق في الجيزة.. تصل إلى 30 ألف جنيه

تستمر محافظة الجيزة، في إزالة إشغالات من الطرق والشوارع خلال شهر رمضان الكريم، حيث تكثف حملاتها لرفع إشغالات المقاهي والباعة الجائلين، في إطار توجيهات المحافظ اللواء أحمد راشد، من أجل ضبط جميع الشوارع، وتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

متوسط أسعار التصالح على الإشغالات بالجيزة

نستعرض أسعار التصالح على الإشغالات بمحافظة الجيزة، وفق لما ذكرته المحافظة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تبدأ غرامات الإشغالات في الجيزة، من 20 جنيها على كراسي المقاهي، وتصل إلى 30 ألف جنيه على معدات البناء، وفي حالة تأخر صاحب المخالفات عن استلام معداته ودفع الرسوم والغرامة، يتم بيعها في مزاد علني.

أسعار التصالح على الإشغالات في الجيزة

- استاند شيبسي 50 جنيها.

- أرجوحة تصل إلى 700 جنيه.

- إعلان خشب أو حديد 50 جنيها.

- أسطوانة غاز كبيرة تصل إلى نحو 300 جنيه.

- أسطوانة غاز صغيرة تصل إلى 200 جنيه.

- سعر تصالح باب خشب أو صاج تصل إلى 300 جنيه.

- باب أسانسير سعر التصالح 400 جنيه.

- برميل خلاط 500 جنيه.

- بامب خرسانة 30 ألف جنيه.

- باور صوت 500 جنيه.

- برميل 150 جنيها.

- برويطة 250 جنيها.

- تاندة 200 جنيه.

- ترابيزة بلاستيك 30 جنيها.

- ترابيزة حديد 40 جنيها.

- ترابيزة خشب أو فورميكه 30 جنيها.

- ترابيزة كبيرة استالس 150 جنيها.

- خلاطة كبيرة 13 ألف جنيه.

- خلاطة نحلة 8 آلاف جنيه.

- رسيفر 200 جنيه.

- سماعة ساوند 500 جنيه.

- شاشة عرض 1000 جنيه.

- شمسية 100 جنيه.

- شواية 500 جنيه.

- طقطوقة حديد 30 جنيها.

- غرزة شاي 100 جنيه.

- حفار 30 ألف جنيه.

- ثلاجة مشروبات غازية باب واحد 300 جنيه و2 باب 700 جنيه.

- تروسيكل 3 عجل بموتور 1000 جنيه، وبدون موتور 500 جنيه.

- توكتوك 2000 جنيه.

- عجلة تسوق 250 جنيها.

- عربة فول 1000 جنيه، وقدرة الفول 50 جنيها.

- عربة كارو 2 عجل 500 جنيه، و4 عجل بـ1000 جنيه.

- فاترينة أو عربة حلويات 350 جنيها.

- قلب الشيشة 50 جنيها.

- كرسي بلاستيك نسبة الإشغال به تصل إلى 20 جنيها.

- مروحة 200 جنيه.

- ماكينة تصوير 500 جنيه.