إصابة 4 أشخاص في حادثي تصادم منفصلين بالمنيا

أصيب 4 أشخاص، إثر وقوع حادثين منفصلين في محافظة المنيا، حيث تعرض شخصين للإصابة في اصطدام سيارة ملاكي وتروسيكل، في حين أصيب شخصين آخرين في تصادم بين ربع نقل ودراجة نارية.

اصطدام ميكروباص بتروسيكل

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 5218 ن ا د، ميكروباص، بتروسيكل بدون لوحات معدنية، على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية عزاقة بالوحدة المحلية لطوخ الخيل.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة كلا من: عدلي عمار، 55 عاما، وابنه محمد، 8 سنوات، يقيمان بقرية مشيط، وتم نقلهما إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة والتروسيكل تحت تصرف النيابة العامة.

حادث تصادم بمدينة المنيا الجديدة

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا باصطدام سيارة ربع نقل بدراجة نارية بالحي الخامس في مدينة المنيا الجديدة، ما أسفر عن إصابة كلا من: عدلي حسين، 27 عاما، مهندس، وزهرة شاهر، 27 سنة، موظفة، يقيمان بالمنيا، وتم نقلهما إلى المستشفى، لتلقي العلاج.