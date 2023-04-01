موعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل رسالة الإمام.. 3 قنوات على مدار اليوم

ينتظر قطاع كبير من الجمهور، موعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل رسالة الإمام، بطولة الفنان خالد النبوي، التي تعرض اليوم السبت، عبر 3 قنوات فضائية في مواعيد مختلفة على مدار اليوم.

موعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل رسالة الإمام

ويأتي موعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي على النحو التالي:

- موعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل رسالة الإمام، على قناة DMC الساعة 6.30 مساء اليوم، وتعاد الحلقة الساعة 6.15 صباحا، والإعادة الثانية 11 صباحا.

- موعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل رسالة الإمام على قناة الحياة الساعة 10:45 مساءً، وتعاد الساعة 9.15 صباحًا، كما تُعرض الحلقة على قناة CBC في الساعة 12.15 صباحًا، والإعادة 5 صباحًا.

أبطال مسلسل رسالة الإمام

وﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم بطولة ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، بمشاركة نجوم الفن الدراما المصرية والعربية من بينهم أروى جودة، وحمزة العيلي، ونضال الشافعي، والأردنية فرح بسيسيو، والسوريين خالد القيش، وهافال حمدي، وسيناريو حوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبية، ومن إخراج الليث حجو.