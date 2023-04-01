يتناول مسلسل رسالة الإمام، رحلة الإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي مع العلم، عقب قدومه إلى مصر، الأمر الذي يدفع قطاع كبير من المشاهدين لمتابعة العمل الفني، الذي يعرض على عدد من القنوات الفضائية، لذلك ننشر بالتفصيل مواعيد مسلسل رسالة الإمام على قناة DMC في رمضان 2023.

مواعيد مسلسل رسالة الإمام على قناة DMC في رمضان 2023

مواعيد مسلسل رسالة الإمام على قناة DMC في رمضان 2023، تبدأ من الساعة 6.30 مساءً، كعرض أول، على أن تكون الإعادة في الساعة 6.15 صباحًا، فيما تكون الإعادة الثانية في الـ11 صباح اليوم التالي.

ويعرض المسلسل أيضا على قناة «الحياة» في الساعة 10.45 مساءً، على أن يُعاد في الساعة 9.15 صباحًا، كما يُعرض على شاشة قناة cbc في الساعة 12.15 صباحًا، ويعاد في 5 صباحًا.

قصة مسلسل رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام، يرصد جوانب من سيرة الإمام الشافعي منذ قدومه إلى مصر عام 200 هـ، حيث يواصل الإمام الشافعي الانتصار لقيم الخير والحق والجمال، التي دافع عنها الإمام، وتلقي الحلقات الضوء على معاني المحبة التي حملها الإمام، وحاول نقلها إلى الناس.

والإمام أبوعبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي، سخّر حياته للعلم والعبادة وترك من ورائه تراثا علميا ضخما، سار على دربه الملايين من المسلمين، فأخذ مذهبا وحده اتسم بالوسطية، وهو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وهو مؤسس علم أصول الفقه.

أبطال مسلسل الإمام الشافعي

ﻣﺳﻠﺳل رسالة اﻹﻣﺎم من بطولة ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، ونخبة من نجوم الفن الدراما المصرية والعربية، من بينهم أروى جودة وحمزة العيلي، وسناريو حوار وإشراف على الكتابة السيناريست محمد هشام عبيه، ومن إخراج الليث حجو.