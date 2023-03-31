التصريح بدفن شخص لقي مصرعه أثناء عبور مزلقان القطار بميت نما بقليوب

أمرت جهات التحقيق بقليوب في محافظة القليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه في اصطدام القطار به خلال عبوره مزلقان القطار بميت نما أسفل الدائري، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة

مصرع شخص في مزلقان قليوب

وكان مزلقان ميت نما بقليوب قد شهد مصرع شخص أسفل عجلات قطار ركاب سريع أثناء عبوره مزلقان ميت نما أسفل دائري قليوب.

تلقي مدير أمن القليوبية بلاغا من عامل مزلقان ميت نما بـقليوب يفيد بمصرع شخص تحت عجلات القطار السريع وذلك أثناء عبوره المزلقان بالتزامن مع إغلاق المزلقان وتشغيل جرس الإنذار.

مصرع شخص خلال عبور مزلقان

تحرر محضر بالواقعة ودلت التحريات أن الشخص لقي مصرعه أثناء عبور المزلقان أثناء قدوم القطار السريع مما أدى لمصرعه في الحال، أخطرت جهات التحقيق وصرحت بدفن جثة ضحية الحادث وطلب تحريات المباحث وسؤال شهود العيان وعامل المزلقان .

وبمواجهة عامل المزلقان أكد في التحقيقات أن ضحية الحادث كان يعبر المزلقان رغم إغلاقه وتشغيل جرس الإنذار ومع قدوم القطار السريع فصدمه مما تسبب في وفاته.