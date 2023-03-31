إصابة 4 أشخاص في حادثي تصادم بالمنيا

أصيب 4 أشخاص بينهم ضابط مرور، إثر وقوع حادثي تصادم بالطريقين الصحراوي الشرقي والغربي في مركز المنيا، بسبب السرعة.

حادث تصادم بالصحراوي الشرقي القديم

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ربع نقل، بسيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم جنوب كمين الصفا بمركز المنيا، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كلا من: ح.م 22 عاما مصاب بكدمات، و.ن 35 عاما، سائق، مصاب باشتباه كسر، الأول يقيم بمدينة المنيا الجديدة، والثاني بمدينة المنيا، وتم نقلهما إلي المستشفي الجامعي لتلقي العلاج.

تصادم بين سيارتين ملاكي بالصحراوي الغربي

كما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين السيارتين الملاكي أرقام 7835 ن ه ص، 2892 ا ص د، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا.

بالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: محمد عبد الهادي 27 عاما، محمد ممدوح 41 عاما، يقيمان بالمنيا، باشتباه كسور وسحجات وكدمات، وتم نقلهما إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.