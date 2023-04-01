يبدأ المواطنين اليوم السبت الموافق الأول من أبريل في صرف المعاشات بالزيادات الجديد البالغ قيمتها 15%، من خلال ماكينات الصرف الآلي ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ويبحث آلاف عن خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم بعد الزيادة، عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

في 4 خطوات.. الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم بعد الزيادة

ويمكن بـ 4 خطوات.. الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها الدولة لأصحاب المعاشات والتي تشمل 15% ويبدأ صرفها من اليوم السبت، من خلال موقع الهيئة القومية للتأمينات الذي يتيح الآلاف من الخدمات الإلكترونية لأصحاب المعاشات، من خلال السطور التالية:

1- الدخول علي الموقع الالكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط.

2- بعد الدخول علي الموقع يتم اختيار الخدمات التأمينية لصاحب المعاش.

3- ادخال الاسم والرقم القومي وكلمة المرور للدخول كمستخدم.

4- الاطلاع علي البيانات وقيمة المعاش والزيادات فيه وكافة البيانات المتعلقة بملفه التأميني.

وتقدم الهيئة بـ4 خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم بعد الزيادة، في خطوات إلكترونية تسهيلا علي المواطنين في معرفة قيمة المعاش الخاص بهم بعد الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالقتاح السيسي والتي تبدأ من الشهر الجاري بواقع 15%.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم بعد الزيادة

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات، أن الزيادات الجديدة في المعاش تصرف هذا الشهر بواقع 15% زيادة، ولا تقل عن 170 جنيها بحد أدني، وبحد أقصي 1635 جنيها، ويستفيد منها 11 مليون شخص، وبتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه، ويمكن الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم بعد الزيادة عبر الموقع الرسمي للهيئة.