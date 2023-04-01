إصابة عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سقالة في بورسعيد

أصيب عامل صباح اليوم، إثر سقوطه من أعلى سقالة بعمارة سكنية في منطقة الفيروز بمدينة بورفؤاد ببورسعيد، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصاب إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد وصول مصاب إلى مستشفى الحياة بورفؤاد عن طريق سيارة الإسعاف، ويدعى أيمن محمد محمد، 19 سنة، مصاب بكدمات بالجسم وبالكوع الأيسر واشتباه كسر تحت الفحص.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن الشاب عامل بناء وكان يقوم بعمله فاختل توازنه وسقط من أعلي سقالة البناء.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

إصابة 3 أشخاص في حادث

كما تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا من رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول إلى مستشفى السلام 3 مصابين بينهم طفلة، نتيجة اصطدام سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بالرصيف على محور 30 يونيو.

وتبين من التحريات أن المصابين هم محمد مسعد حسنين، 50 سنة، وعزة بدوي عبد الرؤوف محمد، 35 سنة، وجنى محمد مسعد حسنين، 10 سنوات، ويعانون من كدمات وسحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.