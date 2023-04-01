تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة خاصة لذوي الإعاقة

أعلنت منصة المرور الإلكترونية بمحرك البحث جوجل عن المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة خاصة للأشخاص لذوي الإعاقة، وذلك تسهيلًا على المواطنين حتى يتمكن الراغب في استخراج الرخصة من تجهيز كافة المستندات المطلوبة قبل أن يتوجه إلى وحدة المرور التابع لها محل إقامته.

الوطن تنشر جميع المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة الخاصة للمعاقين وهي كالتالي:

- عدد 4 صور شخصية.

- الحصول على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو الحصول على شهادة محو أمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار.

- اجتياز اختبار شفوي باستخدام أجهزة الحاسب الآلي يتضمن الاختبار 12 سؤالًا يتمّ الإجابة عليها في زمن قدرة 6 دقائق بواقع نصف دقيقة لكل سؤال، وتتضمن الأسئلة قواعد وآداب المرور وعلاماته وإرشاداته والقيادة الوقائية والمبادئ الأولية لميكانيكا السيارات مع ادخال العنصر النفسي لبيان سرعة ردّ الفعل ثم اجتياز اختبار عملي في قيادة السيارة أو الدراجة النارية وفي حالة عدم اجتياز الاختبار الشفوي أو العملي يعاد اختبار طالب الترخيص بعد مضي 3 أشهر على الأقل وفي حالة عدم اجتيازه للمرة الثانية يعاد اختباره، بناءً على طلبة بمعرفة لجنة فنية بالإدارة العامة للمرور، وفي حالة رسوبه يجوز له التقدم بطلب جديد إلى قسم المرور المختص بعد مضى 6 أشهر على هذا الاختبار.

- تصرف رخص القيادة للدراجات الالية والجرارات الزراعية لمدة خمسة سنوات ورخصة القيادة الخاصة للسيارات لمدة 10 سنوات.

شروط الحصول على رخصة القيادة الخاصة للمعاقين

- يتمّ استخراج رخص القيادة من قسم المرور التابع له محل إقامة طالب الترخيص كما هو ثابت بمستندات اثبات الشخصية (بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر).

- ألا يقل سن طالب الترخيص عن 18 سنة ميلادية للرخصة الخاصة أو للدراجة النارية

- ألايقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة ميلادية لرخصة الجرار الزراعي.

- يقدم الطلب على نموذج (256 مرور)

- تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على رخصة القيادة الخاصة والدراجات الألية والجرارات الزراعية بموجب شهادة طبية من طبيب باطنة + شهادة طبية صادرة عن طبيب رمد + فصيلة الدم مادة 257 من اللائحة التنفيذية والتي تنص على (تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة).

ما هي إجراءات الحصول على رخصة القيادة للمعاقين؟

- تقديم طلب استخراج رخصة قيادة خاصة على النموذج المُعد لذلك.

- إجراء اختبار شفوي في قواعد المرور وآدابه.

- إجراء اختبار عملي في القيادة على السيارة أو الدراجة المجهزة لحالة مقدم الطلب.

- إصدار الرخصة لمقدم الطلب.