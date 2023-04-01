إزاي تقدم طلب غلق المياه مؤقتا عن شقتك؟.. «علشان لو مسافر أو بتشطي»

تسريب المياه أو غرق المنزل خلال السفر أمر قد يقلق منه البعض ولهذا فأمر الحصول على طلب غلق المياه مؤقتًا عن وحده سكنية، أمرًا غاية في الأهمية لدى البعض، تحديدًا المقبلين على عمليات الصيانة أو التجديد في الشقة السكنية، «علشان لو مسافر أو بتشطي»، ما يتطلب تقديم بعض المستندات والقيام بعدد من الإجراءات للحصول على الخدمة.

وفي هذا الإطار واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي نقدمها على مدار اليوم، نستعرض في التقرير التالي، تفاصيل التقدم بطلب غلق وقطع المياه مؤقتًا عن وحده سكنية على هذا النحو:

كيفية غلق المياه مؤقتًا عن وحده سكنية

خطوات وإجراءت بسيطة للحصول لتقديم طلب غلق المياه مؤقتا عن وحده سكنيه، وهي كما يلي:

1- في البداية يجب التوجه إلى الموظف المختص بالمستندات المطلوبة في شركة المياه التابعة لها الوحدة.

2- في المرحلة الثانية يجب التقدم بطلب غلق المياه مؤقتًا.

3- في المرحلة الثالثة والأخيرة يتم غلق المياه في الوقت المحدد.

شروط التقدم بطلب غلق المياه مؤقتا عن شقة

للحصول على الخدمة يشترط في الموافقة بغلق المياه عن الشقة أو الوحدة السكنية أن يكون المتقدم مالك الأرض أو وكيل أعمال، بالإضافة لعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

وعن المستندات الرسمية المطلوبة للحصول على الخدمة، يجري التقدم لـ شركة المياه التابع لها الوحدة، تسليم الرقم القومي والإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد، إيصال مياه، استيفاء طلب غلق المياه مؤقتًا ويحصل المواطن على الموافقة خلال 3 أيام من تقديم الطلب.

كيفية التقدم بطلب إعادة فتح المياه للسكن

وفي حالة الرغبة في إعادة المياه مرة أخرى إلى الوحدة السكنية فيجري ذلك من خلال التوجه إلى الموظف المختص بالمستندات المطلوبة وهى الرقم القومي، آخر إيصال مياه وطلب غلق المياه مؤقتًا، وخلال يومين فقط يتم إعادة فتح المياه في الوقت المحدد، شرط أن يكون المتقدم بالطلب مالك الأرض أو وكيل أعمال، عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة كذلك.