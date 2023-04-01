تفاصيل امتحانات النقل قبل انطلاقها غدًا: خالية من الأسئلة التعجيزية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات امتحانات شهر مارس 2023 لصفوف النقل، إذ تنطلق غدًا الأحد الموافق 2 أبريل لجميع مراحل من الصف الربع الابتدائي إلى الثاني الثانوي ضمن تقييمات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، على مستوى المدارس.

مواصفات امتحانات النقل

وكشف مصدر في وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: أسئلة امتحانات شهر مارس لصفوف النقل 2023، التي تنطلق غدا الأحد 2 أبريل ستكون في مستوى الطالب المتوسط، وخالية من الأسئلة تعجيزية أو المعقدة، وذلك من أجل تحقيق الهدف التربوي منها، وتعقد بمعرفة معلم المادة أثناء الحصة.

وتابع: امتحانات الشهر هي امتحانات قصيرة، وستكون الأسئلة في جميع ما تم تدريسه للطلاب على مدار شهر مارس 2023، لافتًا إلى الأسئلة ستكون اختيار من متعدد لكل من طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، فيما ستكون أسئلة مقالية لصفوف النقل من المرحلة الثانوية.

وأكمل المصدر: جدول الامتحانات مهمة خاصة بكل مدرسة، تمّ إعلانه للطلاب بمختلف الصفوف على أن تتفق الحصة الامتحانية مع حصة المادة الممتحن بها من جدول الحصص الدراسية، على أن تنتظم باقي المقررات الدراسية بالطريقة المعتادة، من دون الإخلال بتوزيع المنهج الشهري .

ممنوع الغياب في الامتحانات

وكانت جميع المديريات التعليمية، الطلاب من الغياب أثناء الامتحانات، مؤكّدة أنَّ الطالب الذي يتغيب عن الامتحان سيفقد درجة الامتحان، ولن يتم إعادة الامتحان مرة أخرى، مشددة على تطبيق القرار الوزاري رقم 176 الخاص بكل من الصفين الرابع والخامس الابتدائي، والقرار 168 الخاص بالصف السادس، على ان تستكمل أدوات التقييم في بقية المقررات والأنشطة.

وفي سياق آخر، ناقشت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وذلك خلال اجتماع موجهي العموم والمواد وبعض مدرسي مدارس المكفوفين بالمديرية.