رئيس «صحة النواب» يكشف حقيقة وجود متحورات جديدة لكورونا: الوضع مستقر

أكّد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استقرار الوضع الحالي الخاص بفيروس كورونا، مبينًا أنَّ هناك عدد من الحالات المصابة بالفيروس لكنها بسيطة جداً، وأعراضها شبيهة بالإنفلونزا وتصيب الجهاز التنفسي العلوي إلى جانب ظهور رشح واحتقان بالزور، لافتًا إلى أنَّ التعافي منها يكون بالراحة التامة و الحصول على الأدوية من قبل الطبيب المختص.

المتحورات الموجودة عادية ومكتشفة من قبل

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه لم يتمّ رصد أي متحوّرات خطيرة لفيروس كورونا في مصر، قائلاً: «مصر كباقي الدول ومتحورات كورونا الموجودة بها عادية ومكتشفة من قبل، والحمد لله جميع الحالات والإصابات بسيطة»، لافتًا إلى أنَّ تقلبات الطقس التي نشهدها الفترة الحالية وموجات الرياح أدت إلى ارتفاع نسب الحساسية والكحة والنزلات الفيروسية وكذلك زيادة حالات الإنفلونزا الموسمية.

وناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي، المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة للمناعة وضرورة البقاء في المنزل لمن يعانون من الإصابة بحساسية في الجيوب الأنفية والاهتمام أيضًا بارتداء الكمامة حال التواجد خارج المنزل واستشارة الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للمرض.