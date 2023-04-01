مطبخ «فاطمة الخيري» بمطروح مبادرة لتوزيع 1600 وجبة فطور وسحور في رمضان

مطبخ «فاطمة الخيري» في مدينة مرسى مطروح هو مبادرة شبابية لإطعام غير القادرين في شهر رمضان المعظم، من خلال وجبات إفطار وسحور على مدار الشهر.

مطبخ فاطمة الخيري

أمير حنفي، المشرف على مطبخ فاطمة الخيري، قال لـ«الوطن»، إنهم مجموعة من الشباب المتطوعين يعملون سويا لإدارة المطبخ، حيث يقوم أحدهم بشراء الطلبات، وآخرون يتخصصون في عملية الطهي، كما يقوم مجموعة من المتطوعين بتوزيع الوجبات على غير القادرين، بمعاونة أهل الخير الداعمين للمطبخ من رجال أعمال ومساهمين.

1600 وجبة يوميا

وأضاف: «نجهز يوميا في مطبخ الخير الكائن بمنطقه الكيلو 3 شرق مطروح، 1600 وجبة، بينها 600 وجبه إفطار صائم عبارة عن أرز ولحمة أو فراخ وخضار وقطعة فاكهه في كل وجبة متكاملة، بالاضافة إلى 1000 وجبة أخرى سحور، ونقوم بتغيير الوجبات كل يوم حتى لا تتكرر».

توزيع الوجبات على المستحقين

وتجري عملية توزيع الوجبات يوميا من خلال مجموعات من الشباب تتحرك في مختلف الأحياء والمناطق السكنية، طبقا لكشوفات الحالات غير القادرة والمسجلة في مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح.

ويتولى المتطوعون من الشباب توصيل وجبات الإفطار والسحور إلى منازل الأسر المستحقة في السر.