حملات لرفع الإشغالات وتقنين أوضاع المحال التجارية في الخارجة بالوادي الجديد

أعلن رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد جهاد متولي، اليوم السبت، إطلاق حملة موسعة نفذها قسم الإشغالات بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، لرفع إشغالات المحال التجارية وتقنين أوضاع المحال التجارية غير المرخصة وحثها على تطبيق القانون، حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية.

تراخيص المحال التجارية

وأضاف رئيس مركز ومدينة الخارجة في بيان، أنه تم تشكيل 3 لجان من قسم الإدارة الهندسية وذلك للمرور على 3 شوارع رئيسية بالخارجة، والتي تضمنت منطقة حي البساتين ومنطقة حي النبوي المهندس ومنطقة شارع أنور البارودي، وذلك تحت إشراف المهندسة هند عبد الوهاب، مدير مركز إصدار تراخيص المحلات، والمهندس أحمد عطية، مدير عام الإدارة الهندسية بالمركز.

وأوضح رئيس مركز الخارجة، إن حملة الإشغالات مستمرة تنفيذا لتعليمات محافظ الوادي الجديد لضبط السوق وتقنين أوضاع التجار وإصدار تراخيص المحال التجارية الخاصة بهم والإشراف الكامل على قانونية إصدار التراخيص للمحال التجارية.

تحرير محاضر للمخالفين

كما تم خلال الحملة رفع الإشغالات من خلال المرور على المحال التجارية بشارع العروبة وشارع البستان وشارع الهلال الأحمر شارع النبوي المهندس، وجرى رفع الإشغالات التي تعوق تسير الحركة المرورية، مع تقنين أوضاع المحال التجارية، وتم تحرير محاضر بالمحال التجارية المخالفة، وأحيلت إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.