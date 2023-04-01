السجن 7 سنوات لمتهم بإنهاء حياة طفل لخلافات الجيرة في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، المتهم «ا. ا» بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بضرب الطفل المجنى عليه «ك. ا»، 8 سنوات، بأداة خشبية، حتى الموت، في دائرة مركز المنشأة.

وصدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي صحا، وأحمد مأمون ميسر، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

التعدي على طفل بالضرب

تعود أحداث القضية إلى عام 2022، بدائرة مركز المنشأة، عندما اتهمت جهات التحقيق المتهم بالتعدي على الطفل المجني عليه بالضرب بأداة خشبية، بعد قيامه بتكبيل يديه وقدميه بقطعة قماش لوجود خلافات مع والدة المجني عليه، فقام بضربه على رأسه، وتم نقله إلى المستشفى مصاباً حتى لقي مصرعه متأثرا بإصابته، ووجهت إليه النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت.

ضبط المتهم

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.