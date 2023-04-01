«الزراعة» تعلن أسعار تقاوي الأرز وتبدأ في توزيع المساحات المقررة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أسعار تقاوي الأرز لموسم 2023 والتي تنتجها الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.

وقال عماد حافظ، مدير عام التسويق بالإدارة المركزية لإنتاج التقاوي إنَّ سعر تقاوي الأرز من الصنف عريض الحبة تمّ تحديده بـ500 جنيه للعبوة زنة 25 كيلوجرامًا، أما الأصناف رفيعة الحبة فتباع بسعر 475 جنيهاً للعبوة زنة 25 كيلوجرامًا.

وأضاف أنَّ التقاوي متوفرة في الإدارات الزراعية بالمحافظات المسموح فيها بزراعة الأرز بكميات وفيرة، إذ تمّ تحديد السعر ليكون أقل من الأسعار التي أعلنت عنها الشركات الزراعية الأخرى وذلك دعماً للمزارع والتي تتحمل الدولة الكثير من نفقات الإنتاج ومن بينها الأسمدة والتقاوي.

زراعة مليون و400 ألف فدان أرز

من جهتها، أعلنت وزارات الزراعة والري الاستعداد لموسم الزراعة الصيفي الحالي لزراعة الأرز وذلك لزراعة ما يقرب من مليون و400 ألف فدان، من بينها مليونا و74 ألف فدان تعتمد على مياه الري وتزرع بالطرق التقليدية، وزراعة 200 الف فدان أخرى بسلالات الأرز الموفرة للمياه لتزرع تحت إشراف وزارة الزراعة، بينما يتم زراعة 150 ألف فدان أخرى على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً بشبكة الري والصرف والأراضي التي بها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.

توزيع المساحات المصرح بزراعتها أرزاً على الجمعيات والأحواض الزراعية

لفتت وزارة الزراعة إلى توزيع المساحات المصرح بزراعتها أرزاً على الجمعيات والأحواض الزراعية وتحديد أسماء ومساحات المصرح بها وفقاً لمحددات القرار الوزاري المشترك بين وزارتي الزراعة والري مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز طبقًا لما ورد بالمادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 2021.