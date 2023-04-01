برنامج جديد يقدم 25 خدمة طبية متميزة بتكنولوجيا حديثة للعاملين بالكهرباء

أطلقت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة للكهرباء بمستشفى كهرباء بألماظة التشغيل التجريبي، المرحلة الأولى من البرنامج الجديد «Medica CloudCare» لتسهيل وتسريع الإجراءات الطبية لتخفيف الازدحام وتوفير الوقت والجهد للمترددين على مستشفيات الكهرباء وإداراتها الطبية في جميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى مركز بيانات للشركة الذي تم إقامته مؤخراً لخدمة جميع العاملين بالكهرباء وهو مركز بيانات تم تزويده بأحدث اجهزة الخوادم والجدارات النارية لحماية البيانات ووسائط التخزين والنسخ الاحتياطي والبنية التحتية لمركز البيانات وكذلك مركز البيانات التبادلي.

حجز مواعيد العيادات الخارجية عن طريق الحاسب الآلي من الإدارة الطبية

كشف الدكتور محمد إسماعيل سليم، رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية والعضو المنتدب وعميد المعهد القومي للكبد الأسبق، أن الشركة تقوم بتطوير الخدمة الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم بقطاع الكهرباء بصفة مستمرة من خلال استخدام أحدث البرامج والأجهزة والوسائل التكنولوجية الحديثة، لافتا إلى أن البرنامج الجديد «Medica CloudCare» يقوم بـ25 إجراء لخدمة العملية الطبية منها عمل ملفات إلكترونية وكروت طبية لجميع المرضى المتعاملين مع شركة الخدمات الطبية ومشاركة البيانات الطبية الخاصة بالمرضى بين جميع المستشفيات والإدارات الطبية التابعة للشركة وتقليل الوقت والجهد للمرضى بحيث يتم حجز مواعيد العيادات الخارجية عن طريق الحاسب الآلي من الإدارة الطبية دون الحاجة إلى الوقوف في شبابيك عيادات المستشفيات وتوثيق جميع الفحوصات والتقارير الطبية في ملف المريض الإلكتروني.

متابعة الحالة الصحية للمريض عن بُعد

وأشار سليم لـ«الوطن»، إلى أن البرنامج الجديد له القدرة على متابعة الحالة الصحية للمريض عن بعد وحصول المريض على نتائج الأشعة والتحاليل عن طريق الإنترنت واتخاذ القرارات الإدارية والطبية على نحو أكثر صحة ودقة والحصول على تشخيصات سريعة عند الحاجة إلى العناية الطبية العاجلة وإعداد تقارير مختلفة تلخص التاريخ الصحي للمريض، إضافة إلى حوكمة صرف الأدوية من خلال صرفها إلكترونيا لمنع تكرار صرف الأدوية ومنع حدوث تداخلات دوائية عند الصرف.

طباعة تقارير عن كفاءة أداء النظام الطبي في الشركة

وقال سليم إن البرنامج الجديد يطبع تقارير عن كفاءة أداء النظام الطبي في الشركة من خلال مراقبة المؤشرات الصحية المحققة ومقارنتها بما هو مستهدف تحقيقه وتحديد الانحرافات واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها إن وجدت ولديه القدرة على تسريع إجراءات دخول وخروج المرضى وتقليل الوقت المستهلك ويوفر بوابة رقمية وطرق دفع إلكترونية ويحقق ترابطا وتكاملا بين الإدارات الطبية المختلفة، إضافة إلى إمكانية عمل استشارات طبية بالفيديو كونفرانس بين المرضى والأطباء وكذلك بين الأطباء الأخصائيين والأطباء الاستشاريين والتشاور، فيما يخص الحالات المرضية دون الضرورة إلى انتقال المرضى للفحص مع استخدام الباركود في جميع الخطوات لتقليل نسبة الخطأ في الإدخال أو الاستعلام عن أي بيانات وإعطاء المريض الخدمة المطلوبة في وقت قياسى بدون أخطاء وفي التوقيت المناسب وضمان تحميلها على فاتورة المريض.

إصدار فواتير دقيقة في الوقت المناسب

وأشار سليم إلى أن البرنامج الجديد يقدم سهولة طلب الخدمة داخل الشركة من أي إدارة داخلية طبية مع مراقبتها وتسجيلها على فاتورة المريض بشكل صحيح ودقيق وإصدار فاتورة للمريض والجهة المتعاقد معها «فاتورة مجمعة» تتضمن كل الخدمات المقدمة للمريض بشكل صحيح ودقيق، إضافة إلى توفير المراجعة الإلكترونية للمطالبات المالية الشهرية لإصدار فواتير دقيقة في الوقت المناسب، الأمر الذي يساعد على تقديمها للتحصيل بمجرد الانتهاء من تقديم الخدمة أو بالشكل الذي تحدده الإدارة «أسبوعي - شهري» بما يساعد في تخفيض الفترة الزمنية لدورة إصدار الفواتير وتقديمها للتحصيل لجهات التعاقد.

الحفاظ على مستحقات الشركة لدى الغير والرقابة على المخزون

قال سليم إن البرنامج الجديد يقوم بمراقبة عملية التحصيل والتأكد منها وتطابقها مع ما تم إصداره من مطالبات مالية لضمان تحصيلها بشكل صحيح والحفاظ على مستحقات الشركة لدى الغير والرقابة على المخزون «طبي وغير طبي» حيث يساعد في تسجيل حركة المخزون منذ لحظة دخوله وتسعيره وفقاً لفواتير الشراء ثم صرفه وتحميله على مراكز التكلفة داخل الشركة أو فواتير المرضى بشكل دقيق وسريع، إضافة إلى متابعة وتسجيل كل عمليات وإجراءات العهد والسلف النقدية والخزينة داخل الشركة وإحكام الرقابة عليها وتنظيم وتسجيل وترتيب عملية إصدار الأجور بشكل شهري وفقاً للنظم واللوائح داخل الشركة مع الرقابة عليها ومتابعة وتسجيل كل المدفوعات الخاصة بالشركة والرقابة عليها من خلال منظومة تقارير وتحليلات تفصيلية دقيقة لإحكام الرقابة عليها.

تحديد الاحتياجات الفعلية للشركة والرقابة عليها

وأشار سليم إلى أن البرنامج الجديد يساعد في إعداد الموازنات التقديرية للتكاليف والمصروفات لكل فترة مالية وتحديد قيمة السيولة المطلوبة لها ويقوم بتوفير تقارير بشأن معدلات الاستهلاك الشهرية لكل بنود المصروفات والتكاليف لتحديد الاحتياجات الفعلية للشركة والرقابة عليها.