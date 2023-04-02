حوادث اليوم: بائع خضار يقتل سائقا في القليوبية.. وسيدة تنصب على الأهالي

كشفت الأجهزة الأمنية المختلفة التابعة لوزارة الداخلية ملابسات العشرات من الجرائم والقضايا التي تشهدها محافظات الجمهورية يوميًا، لذا تستعرض «الوطن» أهم حوادث اليوم التي أعلنت عنها الوزارة في بيانات رسمية على مدار الساعات الماضية.

3 أشخاص يسرقون هاتف طالب في مدينة نصر

في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، استطاعت الأجهزة الأمنية القبض على 3 أشخاص سرقوا هاتف محمول من إحدى الطلاب في أثناء سيره في الشارع من خلال أسلوب الخطف، وقاموا ببيعه لأحد التجار، واتُخذت جميع الإجراءات القانونية تجاههم، وإعادة الهاتف لصاحبه.

سيدة تنصب على أموال المواطنين في سوهاج

وفي محافظة سوهاج، نجحت أجهزة الأمن في ضبط إحدى السيدات نصبت على المواطنين واستولت على أموالهم بحجة توظيفها في مجال المفروشات، ووعدتهم بالحصول على أرباح شهرية وتوقفت عن دفعها، واتخذت الإجراءات القانونية حيالها.

بائع خضار قتل سائق «تروسيكل» في القليوبية

وفي مركز شبين القناطر التابع لمحافظة القلويبية، كشفت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية ملابسات العثور على جثة لسائق تروسيكل، وتوصّلت إلى أنّ مرتكب الواقعة هو بائع خضروات استدرج المجني عليه لسرقته والاستيلاء على أمواله والتروسيكل، واتخذت الإجراءات القانونية حياله.