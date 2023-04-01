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غلق وتشميع مطاعم وكافيهات مخالفة بالقاهرة (صور)

كتب:

وائل فايز
04:34 م | السبت 01 أبريل 2023
غلق مطعم مخالف

غلق مطعم مخالف

شن حي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حملة لمراجعة تراخيص الأنشطة التجارية المتنوعة  وإنفاذ القانون على المخالفين، وذلك في إطار إعلاء كلمة القانون والتصدي لجميع أنواع المخالفات، والتفاعل مع شكاوى المواطنين بما يحقق إرضاء المواطن ويتناسب مع تحقيق رؤية مصر 2030.

غلق أنشطة تجارية مخالفة 

وتابع اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع إدارة المحلات أعمال غلق وتشميع مطعم بعمارات الهيئه العربية لإدارته بدون ترخيص، وفي إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة للتصدي لكافة أنواع المخالفات ولا سيما مخالفات المحلات التجارية وحرصا على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة على الصفحة الرسمية لحي شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع إدارة المحلات، حملة لغلق وتشميع كافيهات ومقاهي منطقة السينما بشارع يوسف عباس، أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 4 كافيهات ومطعم، وجار المتابعة المستمرة لما يستجد.

 

 

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.