حبس سائق بتهمة الاتجار في الهيروين بـ15 مايو

أمرت نيابة التبين و15 مايو، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة 15 مايو، مع مراعاة تجديد حبسه في الموعد القانوني المحدد، كما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل لإعداد تقرير عنها.

إيقاف سيارة تسير عكس الاتجاه

البداية عندما خرجت حملة ليلية لضبط الخارجين عن القانون وملاحظة الحالة الأمنية بالمدينة، وخلال السير بمجاورة 8، شاهد سيارة نقل تابعة لإحدى شركات المياه الغازية تسير عكس الاتجاه، وعلى الفور تم استيقافها وسؤال قائدها عن أوراق السيارة، الذي أقر أن السيارة مملوكة لشركة مياه غازية شهيرة بدائرة قسم شرطة البساتين، ورخصة التسيير منتهية، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مسحوق الهيروين المخدر، ومبلغ مالي.

وتبين إنه يدعي «سمير س»، يبلغ من العمر 35 سنة، سائق ومقيم بالبدرشين، وبسؤاله عن المضبوطات قرر أنه يحوزها بقصد الاتجار وتحرر المحضر اللازم بذلك، وتباشر النيابة التحقيقات.