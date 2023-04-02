تفاصيل جريمة سائق التاكسي.. شخصان أنهيا حياة موظف بطلق ناري لسرقته

«أنا والدي موظف وعنده تاكسي خاص به خرج ثالث يوم رمضان بعد الفطار الساعة الثامنة مساءً، للعمل عليه عشان يجيب أكل عيشه».. بهذه الكلمات روى الشاب «مصطفى محمد» تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده الذي استدرجه شخصان واستقلا معه بحجة توصيلهما إلى أحد الأماكن وعند مكان العثور عليه بمنطقة العياط، أنهيا حياته بطلق ناري وتركاه هاربين، وتم إلقاء القبض عليهما.

رحلة البحث عن الضحية

تابع نجل الضحية في حديثه لـ«الوطن»: «الساعة كانت 11 مساءً تواصلنا مع والدي وقال شوية وجاي إلى أن اتأخر لحد الساعة 2، وعندما عاودنا عليه الاتصال مرة أخرى وجدنا هاتفه مغلق وهو كان عنده شغل الصبح وهيبات في شغله لحد تاني يوم، قمنا بالبحث عنه في مستشفيات مصر وأقسام مصر ملوش أي أثر وجالي معلومات إن الخط بتاعه قبل ما يتقفل كان في الفيوم روحت قسم المطرية التابع لينا عشان أعمل محضر قالك لازم يعدي 24 ساعة على غيابه».

الصدمة

وسرد: «في ذلك الوقت كنا مستمرين في البحث عن والدي، حتى أبلغتنا الأجهزة الأمنية بالذهاب إلى قسم شرطة العياط رئيس المباحث مستنيكوا هناك، وعند وصولنا علمنا إن في ناس طلعت على أبويا قتلوه ورموه في الجبل في العياط وسرقوا السيارة وبعد كده بعديها بيومين عرفنا أن تم القبض عليهم» مطالبًا :«أنا عايز حق أبويا منهم عايز القصاص بتاع ربنا عايز حقي وحق إخواتي منه حق الراجل اللي كان طالع يجيب لقمة عيشه وعيش عياله اللي حارب على أكل عيشه».

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود جثة على يمين الطريق الإقليمي بدائرة القسم لشخص مجهول فى العقد الخامس من العمر مصاب بطلق ناري بالقلب وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.