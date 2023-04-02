ارتفاع إصابات انهيار سقف مسرح أبولو بأمريكا إلى 48 شخصا

ارتفعت حصيلة إصابات انهيار سقف مسرح أبولو في بلفيدير بولاية إلينوي وسط غرب الولايات المتحدة، إلى ما لا يقل عن 48 آخرين، بينهم 5 في حالة حرجة، وفقا لما ذكره موقع «إن بي سي شيكاغو» الأمريكي.

وفاة رجل نتيجة انهيار سقف المسرح

وتوفي رجل «50 عامًا» يدعى فريدريك فورست ليفينجستون الابن، مساء أمس الأول الجمعة، نتيجة انهيار سقف مسرح أبولو خلال حفل موسيقى، حيث هبت العواصف الشديدة في المنطقة.

وتواجد نحو 260 شخصًا، داخل المكان لحضور حفل موسيقي لموسيقى «الهيفي ميتال روك» وقت انهيار سقف مسرح أبولو حيث بلغت سرعة الرياح 90 ميلا في الساعة، وفقا لما ذكرته قناة «سي بي إس نيوز» الأمريكية.