هزات أرضية تضرب قارات العالم.. بينها دولة عربية

شهدت عدة دول حول العالم، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، عدة هزات أرضية تراوحت قوتها ما بين 3 درجات و4.2 درجة على مقياس ريختر دون الإبلاغ عن وقوع أضرار مادية او إصابات بشرية.

وضربت الهزات الأرضية عدة دول من قارات أمريكا الجنوبية والشمالية وآسيا وأوروبا كان من أبرزها، الهزة الأرضية التي بلغت قوتها 3.8 درجة على مقياس ريختر، ضربت منطقة الحدود بين كولومبيا والإكوادور، على عمق 5 كيلو مترات.

كما شهدت المكسيك، الواقعة جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، هزة أرضية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر،غرب المكسيك، بعمق 3 كيلو مترات.

هزات بقوة 2 و3.1 درجة تضرب اليونان وصربيا

وفي القارة الأوروبية، هزات أرضية بقوة 2 درجات على مقياس ريختر، ضربت اليونان،على عمق 2 كيلو مترات وصربيا بقوة 3.1 درجة على عمق 3 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وفي الساعات الأولى من اليوم الأحد، ضربت هزة أرضية، بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، شمال تركيا، على عمق 11.83 كيلو متر تحت سطح الأرض.

تعرض شمال البحر الميت لهزتين أرضيتين

وفي قارة آسيا، ضربت هزتان أرضيتان ضعيفتان بقوة 3.2 و2.2 درجة على مقياس ريختر، مساء أمس السبت، شمال البحر الميت بوادي الأردن، على عمق 1 كيلو متر.