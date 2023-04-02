الشباب والرياضة بالإسكندرية: تنظيم دورات رمضانية وإعداد قاعدة للبراعم

باتت الدورات الرمضانية جزء لا يتجزأ من سهرات شهر رمضان الكريم وخاصة بمدينة الثغر حيث تميزت الإسكندرية منذ وقت طويل بتنظيم هذه الدورات التي تتسم بالمنافسة والحماس أثناء المباريات.

وأولت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية اهتماماً كبيراً هذا العام لتنظيم هذة الدورات داخل مراكز الشباب بمختلف أنحاء الإسكندرية وخصصت لها جوائز قيمة لزيادة المنافسة بين الفرق المشاركة.

دورات رمضانية حماسية

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن الدورات الرمضانية من أهم الأنشطة الرياضية خلال الشهر الكريم، ونظمت المديرية عدداً من هذة الدورات ببعض مراكز الشباب بمختلف أنحاء الإسكندرية.

الاهتمام بالبراعم

وأضافت وكيل الشباب والرياضة بالإسكندرية أن هناك إهتمام بتدريب براعم كرة القدم مواليد 2015 في مراكز الشباب مثل مركز شباب الحرية التابع لفرع وسط الإسكندرية في ظل استراتيجية بناء الإنسان والتي تعد جزء أساسيا من رؤية مصر 2030، كما يتم اكتشاف مواهب المشاركين في تلك الدورات ويتواجد كشافين من الأندية من أجل اختيار الموهوبين وضمهم لأندية الإسكندرية.

إتاحة الفرصة أمام المواطنين

وأشارت الشريف إلى أن مراكز الشباب تقوم بأدوارها كملتقى للشباب والمواطنين وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإتاحة الفرصة أمام المواطنيين لممارسة مختلف الأنشطة بها خلال شهر رمضان المعظم ومن أهمها تنظيم الدورات الرمضانية داخل مراكز الشباب لجميع الأعمار والعمل علي تكثيف الأنشطة الرياضية للطلائع والشباب السكندري من خلال الدورات الرمضانية والتدريبات الرياضيه والأنشطة الفنية والكشفية والثقافية والعلمية داخل مراكز الشباب خلال الشهر المعظم وسيتم تقديم جوائز قيمة للفرق المشاركة لزيادة التنافس.

دورات ساخنة

وفي مركز شباب العجمي، أكد الكابتن حمادة الروبي لـ«الوطن»، أن المركز يشارك في الدورة الرمضانية بكل قوة ويلعب من أجل الفوز بها وخاصة أنها تقام على ملعبه ووسط جمهوره والدورة يشارك فيها فرق من مختلف مناطق العجمي ومراحل سنية مختلفة وينظمها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع حزب الوفد.