تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 8 سفن، وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و965 شاحنة و60 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، و441 شاحنة و45 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، و524 شاحنة، و15 سيارة.

حركة الصادرات والواردات في مواني البحر الأحمر

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة PARAS قادمة من جدة فارغة لشحن فوسفات والسفينتين الحرية ودليلة، بينما تغادر 3 سفن، وهي أمل وعمان والحرية 2، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2600 طن بضائع و300 شاحنة، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا، بينما تغادر 3 سفن، وهي سينا وآيلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لـ3 سفن وهي سينا وآيلة وبريدج.

وسجلت مواني البحر الأحمر وصول وسفر 2053 راكب بموانيها.