توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

تشهد حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة نشاطًا للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة بداية من غد الاثنين، فضلًا عن تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الأولى والتي تمتد حتى نهاية الأسبوع الجاري وتحديدًا الجمعة المقبل 7 أبريل.

وبحسب بيان صادر عن الأرصاد الجوية، يشهد غدًا الاثنين أتربة عالقة خلال ساعات النهار على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد.

كما يسود طقس الـ 72 ساعة المقبلة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

وذكرت الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غد الاثنين 3 أبريل وحتى الأربعاء الموافق 4 من ذات الشهر، على هذا النحو:

درجات الحرارة الاثنين 3 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 14.

درجات الحرارة الثلاثاء 4 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 14.

درجات الحرارة الأربعاء 5 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 14.