النيابة تجازي مسؤولين بأسيوط وضعا تمثالا في الميدان دون أخذ الموافقات

أمرت النيابة الإدارية، بمجازاة الرئيس الحالي والسابق للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج، إداريًا؛ لتقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تنفيذ العمل التجميلي في ميدان المحطة بأبو تيج، والموافقة لعامل بوضع مجسم على هيئة تمثال جالس يمثل الحضارة المصرية القديمة، أعلى المُركب الخرساني أمام ديوان الوحدة، دون تقديم طلبٍ رسمي بالتبرع وعرضه على المجلس التنفيذي للمركز والمحافظة، ودون الرجوع لوزارتي الآثار والثقافة، قبل استكمال المشروع.

جاء ذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2409 / 2016، والذي نص على «حظر وضع تماثيل أو لوحات جدارية أو منحوتات بالميادين العامة دون الرجوع لوزارتي الثقافة والآثار»، والسماح مرة أخرى للشخص ذاته بنحت تمثال آخر بعد إزالة الأول بالمخالفة للقرار المشار إليه.

شكوى من أحد المواطنين

كانت النيابة الإدارية في أبو تيج، تلقّت شكوى من أحد المواطنين، يتضرر فيها من مختصي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج؛ لتكليفهم عامل من غير ذوي الخبرة أو الاختصاص، بنحت تمثال على شكل منحوت جالس أمام مقر الوحدة، ما شكّل إساءة للحضارة المصرية القديمة، وجعل المدينة محط سخرية واستهزاء على نحو ما تداولته بعض منصات الإعلام المحلية والدولية ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد قيام مختصي الوحدة بإزالة التمثال واستبداله بتمثال آخر يفترض أن يُمثل سيدة مصرية لا يقل عنه سوءًا.

توقيع الجزاء الإداري

وأوضحت المذكّرة التي أعدتها المستشارة رانيا فاروق، عضو لجنة التأديب الثالثة في أسيوط، تحت إشراف المستشار كمال صالح، رئيس اللجنة، إلى توقيع الجزاء الإداري على كلٍ من رئيس الوحدة السابق والحالي تجاه ما ثبت في حقهما بهذا الشأن.

وتؤكّد النيابة الإدارية وجوب اتباع الطريق الذي اختطه القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة، نحو الرجوع لوزارتي الثقافة والآثار في كل ما يتعلق بترميم أو وضع أي تماثيل أو لوحات جدارية أو منحوتات بالميادين العامة، حرصًا على أن تأتي تلك الأعمال الفنية والإبداعية بأفضل صورة تعبر عن الحضارة المصرية العظيمة بكل ما فيها من عصور، وقامات، ورموز كانت مهد الحضارة الإنسانية عبر التاريخ.