أسعار الحدید الیوم الأحد1-2-2023 بالأسواق المصریة.. توقعات بالتراجع

شهدت أسعار الحدید الیوم الأحد 1-2-2023 في الأسواق المصریة استقرارًا، وسجل حديد عز 39000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وبشاي 39000 جنيه للطن تسليم أرض، والعتال 38800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إنّ أسعار الحديد مستقرة منذ بداية شهر مارس ولا صحة لارتفاعها، مؤكدا في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ السعر العادل للطن هو 36 ألف جنيه.

وأضاف أنّ الطلب على الحديد حاليًا تراجع، ما يشير إلى أنّ الفترة المقبلة قد تشهد تراجعًا في أسعار الحديد بشكل كبير.

سعر الحدید الیوم في المصانع المصریة

وبحسب ما أعلن من أسعار، خلال بداية شهر أبريل الجاري، فإنّ سعر الحدید الیوم في المصانع المصریة سجل في المتوسط 38 ألفا و500 جنيه.

سعر حدید عز الیوم

وبحسب ما تم أعلن فإنّ سعر حدید عز الیوم بلغ نحو 39000 جنيه تسليم أرض المصنع، وسجل سعر حديد المعادي اليوم نحو 38000 جنيه، وبلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم نحو 38000 جنيه.

سعر حدید المصرریین

وبلغ سعر حديد المصريين اليوم 38500 جنيه تسليم أرض المصنع، حيث يعتبر حديد المصريين أحد أهم الشركات المنتجة للحديد في مصر، فيما وصل سعر حديد عطية اليوم 38800 جنيه، وسجل سعر حديد المراكبي اليوم 38500 جنيه.

سعر حدید الجارحي

وبحسب ما أعلن، فإنّ حديد الجارحي سجل نحو 39 ألف جنيه، بينما سجّل سعر حديد العتال اليوم 38800 جنيه تسلم أرض المصنع.

سعر حدید مصر ستیل

وشهدت أسعار الحديد استقرارًا وسجل سعر حديد مصر ستيل، اليوم، نحو 38000 جنيه، وسعر حديد العشري اليوم نحو 38500 جنيه، وسعر حديد مصر ستيل اليوم نحو 38000 جنيه.