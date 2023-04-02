«الدفاع الجوي الروسي» يسقط 11 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، منذ قليل، أن دفعاها الجوي أستطاع أن يسقط 11 مسيرة أوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

وأضافت الوزارة، أن رجال المدفعية الروس دمروا اثنين من مدافع الهاوتزر الأوكرانية بالقرب من خيرسون ليلا إلى جانب حسابات وذخائر هذه الأسلحة.

وعلي جانب آخر، قال الدفاع الأوكرانية، إن روسيا أطلقت قذائف صاروخية علي منطقة دونيتسك وأسفر في مقتل 6 مدنيين وجرح 8 شخص، كما قتل 6 على الأقل في قصف روسي على بلدة كوستيانتينيفكا شرقي البلاد.